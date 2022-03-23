Украина отказалась участвовать в саммите НАТО

Глава МИД Украины Кулеба заявил об отказе Киева участвовать в саммите НАТО 24 марта

Делегация Киева не будет принимать участие в саммите НАТО в четверг, 24 марта, в Брюсселе. Об отказе заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает ТАСС.

«Мы не принимаем участие в этом саммите, физически там не будет украинской делегации», — сказал министр в эфире телеканала «Украина-24». Говоря в возможном «прорыве» по итогам встречи, Кулеба признался, что не ожидает «жестких» и «радикальных» решений, однако, считает он, «результат, несомненно, будет, просто со временем».

Глава украинского МИДа назвал «революционной» инициативу о направлении на Украину. Однако, заметил он, для ее реализации «необходим консенсус всех членов альянса», которого, по его мнению, сейчас нет.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев альянса. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств.