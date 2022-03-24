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В Совфеде предрекли голод в Евросоюзе

Сенатор Климов заявил, что Евросоюзу угрожает голод и рост цен из-за санкций против России

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Евросоюзу угрожает голод и рост цен в связи с санкциями против России, предрек заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов в разговоре с Ura.ru.

Как только в ЕС решили отключиться от российских ресурсов, сразу стал заметен рост цен, напомнил сенатор.

Климов допускает, что проблемы Евросоюза объясняются также выходом из него Великобритании. ЕС в таких условиях лишился пятой части своего потенциала, уточнил он.

Зампред комитета по международным делам Совета Федерации уверен, что сложившаяся сейчас ситуация только усугубит положение европейских государств.

«Если раньше Россия кормила миллионы людей за рубежом, сейчас, чтобы не допустить никакого дефицита, мы сказали: кормим пока себя, производство не снижаем», — уточнил Климов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что мгновенный отказ от российского газа вызовет рецессию в Евросоюзе.

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Анна Щербакова
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