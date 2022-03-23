Шольц назвал последствия мгновенного отказа от импорта российского газа

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что мгновенный отказ от российского газа вызовет рецессию в ЕС

Мгновенный отказ от российского газа вызовет в Европейском союзе рецессию. Такое последствие резкой остановки импорта энергоносителей из России назвал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает РИА Новости.

«За последние десятилетия наша зависимость от нефти, газа и угля из России росла. Да, мы покончим с этой зависимостью настолько быстро, насколько это вообще возможно. Но делать это за один день означало бы отправить нашу страну и всю Европу в рецессию, тысячи рабочих мест окажутся в опасности, целые отрасли экономики оказались бы под угрозой», — заключил он.

Ранее канцлер Германии заявил, что Западу необходимо учитывать обратный эффект санкций против России. Шольц предупредил, что такой эффект должен быть «преодолимым». Шольц еще раз заверил, что по этой причине ФРГ придерживается своей неизменной позиции и выступает против запрета на импорт российского газа в Европу. Он добавил, что Европа и ее партнеры уже приняли самые жесткие санкции, которые когда-либо вводились против страны такого масштаба, как Россия.