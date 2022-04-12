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Белоруссия захотела отправить строителей на космодром Восточный

Александр Лукашенко допустил отправку белорусских строителей на космодром Восточный

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет отправить своих строителей на космодром Восточный в Амурской области. Об этом сообщило агентство «БелТА».

Отправку специалистов Лукашенко допустил во время посещения космодрома вместе с российским коллегой Владимиром Путиным.

«За нами не заржавеет», — приводит агентство слова белорусского президента.

Ранее стало известно, что Путин оценил перспективы Восточного. По его словам, космодром является грандиозным объектом и имеет хорошую перспективу развития.

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В марте глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что формальный ввод в эксплуатацию первой очереди космодрома Восточный переносят из-за выявленных недостатков.

В сентябре 2021 года глава «Роскосмоса» сообщил, что запуск ракет «Ангара» сверхтяжелого класса планируют начать в 2026 году.

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Даниил Иринин
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