Белоруссия захотела отправить строителей на космодром Восточный

Александр Лукашенко допустил отправку белорусских строителей на космодром Восточный

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет отправить своих строителей на космодром Восточный в Амурской области. Об этом сообщило агентство «БелТА».

Отправку специалистов Лукашенко допустил во время посещения космодрома вместе с российским коллегой Владимиром Путиным.

«За нами не заржавеет», — приводит агентство слова белорусского президента.

Ранее стало известно, что Путин оценил перспективы Восточного. По его словам, космодром является грандиозным объектом и имеет хорошую перспективу развития.

В марте глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что формальный ввод в эксплуатацию первой очереди космодрома Восточный переносят из-за выявленных недостатков.

В сентябре 2021 года глава «Роскосмоса» сообщил, что запуск ракет «Ангара» сверхтяжелого класса планируют начать в 2026 году.