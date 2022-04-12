Путин оценил перспективы Восточного

Президент России Путин заявил, что космодром Восточный имеет хорошую перспективу развития

Президент России Владимир Путин заявил, что космодром Восточный является грандиозным объектом и имеет хорошую перспективу развития. Об этом глава государства рассказал в ходе своего визита в Амурскую область, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, работы на Восточном идут по плану, несмотря на коррективы, внесенные пандемией.

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что формальный ввод в эксплуатацию первой очереди космодрома Восточный переносят из-за выявленных недостатков.

В сентябре 2021 года Рогозин говорил, что строительство второй очереди космодрома Восточный завершат в 2022 году.