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Путин заявил о необходимости укреплять интеграцию Москвы и Минска

Президент России Путин заявил о необходимости укреплять интеграцию Москвы и Минска

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Необходимо укреплять интеграцию Москвы и Минска в условиях, когда западные страны развязали против них тотальную санкционную войну. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, пишет ТАСС.

Глава российского государства подчеркнул, что Москва и Минск будут сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие обеих стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики.

Путин уточнил, что Россия и Белоруссия тесно связаны между собой экономически, и «такой номер» ни у кого не пройдет. Вместе с тем он выразил уверенность, что обе страны станут только сильнее.

Также глава государства заявил, что Белоруссия подходит в качестве площадки для переговоров Москвы и Киева. Кроме того, начало прямого диалога с украинской стороной во многом стало возможным благодаря усилиям белорусского лидера Александра Лукашенко, добавил Путин.

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Сергей Истомин
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