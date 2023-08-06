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14:40, 6 августа 2023Мир

Экс-морпех ВС США заявил о крахе ВСУ по итогу контрнаступления

Экс-морпех ВС США заявил, что ВСУ будут разбиты по итогу контрнаступления
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Бывший морской пехотинец вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут разбиты в результате контрнаступления. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дэнни Хайфону, доступном на YouTube.

Он добавил, что у НАТО больше нет армии, которую можно было бы передать Украине.

«Они достигли предела того, что они могут сделать в этой марионеточной войне без прямого вмешательства, и даже это под вопросом, поскольку они исчерпали свои собственные запасы», — отметил Берлетик.

Он также подчеркнул, что ситуация у ВСУ мрачная, так как они даже не дошли до первой линии.

Ранее польский генерал Роман Полько заявил, что разрекламированное Киевом контрнаступление не является таковым, и оценил его словами «сильно сказано». По его мнению, действия ВСУ на данный момент ограничены.

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    Анастасия Астахова
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