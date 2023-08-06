Экс-морпех ВС США заявил, что ВСУ будут разбиты по итогу контрнаступления

Бывший морской пехотинец вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут разбиты в результате контрнаступления. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дэнни Хайфону, доступном на YouTube.

Он добавил, что у НАТО больше нет армии, которую можно было бы передать Украине.

«Они достигли предела того, что они могут сделать в этой марионеточной войне без прямого вмешательства, и даже это под вопросом, поскольку они исчерпали свои собственные запасы», — отметил Берлетик.

Он также подчеркнул, что ситуация у ВСУ мрачная, так как они даже не дошли до первой линии.

Ранее польский генерал Роман Полько заявил, что разрекламированное Киевом контрнаступление не является таковым, и оценил его словами «сильно сказано». По его мнению, действия ВСУ на данный момент ограничены.