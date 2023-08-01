Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:36, 1 августа 2023Мир

Польский генерал оценил контрнаступление Украины словами «сильно сказано»

Генерал Полько: разрекламированное контрнаступление Украины не является таковым

Польский генерал Роман Полько в беседе с PAP заявил, что разрекламированное Киевом контрнаступление не является таковым, и оценил его словами «сильно сказано».

«Контрнаступление — это сильно сказано, контрнаступление по определению — это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о перехвате инициативы. Этого не очень видно», — заявил Полько.

По его словам, действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент ограничены. Генерал предположил, что это связано с проблемами с подготовкой, а также недостатком авиации и артиллерии. При этом Полько выразил надежду, что осенью Киев сможет нанести «значительный удар».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленными темпами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в ходе контрнаступления украинские войска не смогли добиться успеха, в связи с чем Киев находится в трудной ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий, повышение цен на автомобили и цифровой рубль: что изменится в России с 1 августа?

    Польский генерал оценил контрнаступление Украины словами «сильно сказано»

    Россиянам назвали преимущества оплаты цифровым рублем

    В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

    Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad

    Заключенные воплотили в жизнь сюжет «Побега из Шоушенка» и сбежали из тюрьмы

    США оценили темпы контрнаступления ВСУ

    Госдума предложила ограничить иностранные исследования в России

    Экспорт Турции из России упал до показателей досанкционного периода

    В Турции сообщили о панике Запада из-за выбора союзника в пользу России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости