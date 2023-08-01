Польский генерал оценил контрнаступление Украины словами «сильно сказано»

Генерал Полько: разрекламированное контрнаступление Украины не является таковым

Польский генерал Роман Полько в беседе с PAP заявил, что разрекламированное Киевом контрнаступление не является таковым, и оценил его словами «сильно сказано».

«Контрнаступление — это сильно сказано, контрнаступление по определению — это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о перехвате инициативы. Этого не очень видно», — заявил Полько.

По его словам, действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент ограничены. Генерал предположил, что это связано с проблемами с подготовкой, а также недостатком авиации и артиллерии. При этом Полько выразил надежду, что осенью Киев сможет нанести «значительный удар».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленными темпами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в ходе контрнаступления украинские войска не смогли добиться успеха, в связи с чем Киев находится в трудной ситуации.

