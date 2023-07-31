В Кремле оценили ход украинского контрнаступления

Песков: украинское контрнаступление не получается, успехов у Киева нет

В ходе контрнаступления украинские войска не смогли добиться успеха, в связи с чем Киев находится в трудной ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По словам Пескова, контрнаступление развивается вовсе не так, как рассчитывало украинское руководство.

Пресс-секретарь отметил, что на Западе недовольны неэффективным расходованием Киевом ресурсов военного блока НАТО. «Специальная военная операция продолжается», — заключил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что с 4 июля украинские войска потеряли 415 танков и более 1300 бронемашин. При этом две трети потерянной Украиной техники приходится за западные образцы, почеркнул глава государства. В связи с риском потерять остатки техники Вооруженные силы Украины были вынуждены изменить тактику ведения боевых действий, добавил Путин.