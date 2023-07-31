Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:35, 31 июля 2023Россия

В Кремле оценили ход украинского контрнаступления

Песков: украинское контрнаступление не получается, успехов у Киева нет

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В ходе контрнаступления украинские войска не смогли добиться успеха, в связи с чем Киев находится в трудной ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По словам Пескова, контрнаступление развивается вовсе не так, как рассчитывало украинское руководство.

Пресс-секретарь отметил, что на Западе недовольны неэффективным расходованием Киевом ресурсов военного блока НАТО. «Специальная военная операция продолжается», — заключил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что с 4 июля украинские войска потеряли 415 танков и более 1300 бронемашин. При этом две трети потерянной Украиной техники приходится за западные образцы, почеркнул глава государства. В связи с риском потерять остатки техники Вооруженные силы Украины были вынуждены изменить тактику ведения боевых действий, добавил Путин.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали новую атаку беспилотников на Москву

    «Фиорентина» заменит дисквалифицированный «Ювентус» в Лиге конференций

    Российский полковник указал на шаг Киева к мирным переговорам

    В России рекордно подорожала курятина

    Стало известно о степени разрушений высоток «Москва-Сити» после взрыва дрона

    Бывший мэр российского города пойдет под суд за 17-миллионный ущерб бюджету

    В Британии предрекли трудности Украине из-за выборов в США

    Кремль высказался о ситуации в Нигере

    Названо отношение россиян к естественной красоте

    Рост цен на российскую нефть перестал поддерживать рубль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости