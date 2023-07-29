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23:07, 29 июля 2023Россия

Президент России рассказал потерянной в ходе контрнаступления технике ВСУ

Президент России Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли 415 танков

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал количество техники, потерянной Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления. По его словам, с 4 июня Киев потерял 415 танков, сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что украинские военные в ходе боев потеряли большое количество техники, две трети из которой им поставили западные государства.

Он также рассказал, что в связи с неудачами на фронте ВСУ изменили тактику ведения боевых действий и в настоящее время стараются сберечь оставшиеся у них вооружения.

Ранее Путин рассказал, что провел с африканскими лидерами откровенную и полезную дискуссию по ситуации на Украине.

До этого в ходе саммита «Россия — Африка» российский лидер заявил, что Москва отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей для заключения окончательного договора, однако те после этого отказались от всех договоренностей.

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    Марина Совина
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