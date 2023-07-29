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10:14, 29 июля 2023Россия

Путин объяснил отвод войск от Киева фразой «нас просили»

Путин заявил, что Россия отвела войска из-под Киева по просьбе Украины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей для заключения окончательного договора, однако те после этого отказались от всех договоренностей. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами африканских государств по Украине в Санкт-Петербурге, его фраза приводится на официальном сайте Кремля.

Глава государства пояснил, что проект мирного договора был уже фактически согласован весной прошлого года.

«Но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей», — заявил Путин, отметив, что именно поэтому считает, что в настоящее время мяч находится полностью на стороне Украины.

Ранее Путин также отметил, что не понимает желания Запада затянуть Украину в НАТО. Он напомнил, что Украина получила независимость на основе декларации, в которой «черным по белому написано», что она является нейтральным государством.

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    Варвара Кошечкина
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