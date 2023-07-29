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00:29, 29 июля 2023Россия

Путин заявил о непонимании желания Запада затянуть Украину в НАТО

Владимир Путин заявил, что не понимает желания Запада затянуть Украину в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает желания Запада затянуть Украину в НАТО. Его слова на встрече с лидерами африканских государств по Украине в Санкт-Петербурге передает РИА Новости.

Как напомнил российский лидер, Украина получила независимость на основе декларации, в которой «черным по белому написано», что она является нейтральным государством. «Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно», — добавил он. По его словам, это создает угрозу российским интересам.

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    Марина Совина
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