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18:40, 29 июля 2023Мир

Путин заявил об откровенной дискуссии по Украине с лидерами Африки

Путин провел откровенную и полезную дискуссию по Украине с лидерами Африки

Фото: President Of Russia Office / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что провел с африканскими лидерами откровенную и полезную дискуссию по ситуации на Украине. Главу государства цитирует РИА Новости.

Путин в разговоре с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо напомнил, что представители России и Африки уже обсуждали пути урегулирования ситуации на Украине около месяца назад. «Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием, господин президент. На мой взгляд, состоялась очень откровенная полезная дискуссия», — сказал российский президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что по итогам встречи Путина с лидерами африканских стран будет сделано краткое заявление по ситуации на Украине.

В ходе саммита «Россия — Африка» российский президент заявил, что Москва отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей для заключения окончательного договора, однако те после этого отказались от всех договоренностей.

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