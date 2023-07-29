Кремль анонсировал заявление по Украине

Песков анонсировал заявление по Украине после встречи Путина с лидерами Африки

По итогам встречи российского президента Владимира Путина с лидерами африканских стран будет сделано краткое заявление по ситуации на Украине. Заявление анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«По итогам этой встречи сейчас готовится краткое совместное заявление, которое, как только будет согласовано, сразу будет выпущено», — сообщил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Путин в ходе встречи с лидерами африканских государств по Украине в Санкт-Петербурге заявил, что Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей для заключения окончательного договора, однако те после этого отказались от всех договоренностей.

Глава государства пояснил, что проект мирного договора был уже фактически согласован весной прошлого года.