Песков: Украина вызвала дискомфорт у Запада неэффективным расходованием средств

Украина вызывает большие вопросы у Запада неэффективным расходованием средств, на это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Очевидно также, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно» — заявил он.

По его словам, это также вызывает большой дискомфорт у налогоплательщиков западных столиц.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте. По его словам, обещания Киева прорваться к Азовскому морю и заставить Россию капитулировать силой западного оружия не были выполнены.

