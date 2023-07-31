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12:37, 31 июля 2023Мир

Песков указал на неэффективное расходование средств Киевом

Песков: Украина вызвала дискомфорт у Запада неэффективным расходованием средств

Фото: Sergei Bobylyov / Reuters

Украина вызывает большие вопросы у Запада неэффективным расходованием средств, на это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Очевидно также, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно» — заявил он.

По его словам, это также вызывает большой дискомфорт у налогоплательщиков западных столиц.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте. По его словам, обещания Киева прорваться к Азовскому морю и заставить Россию капитулировать силой западного оружия не были выполнены.

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    Виктория Кондратьева
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