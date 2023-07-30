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03:18, 30 июля 2023Мир

Экс-разведчик заявил о приказе США завершить контрнаступление ВСУ на фоне неудач

Экс-разведчик Риттер: США приказали Украине завершить наступление на фоне неудач

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте.

По его словам, обещания Киева прорваться к Азовскому морю и заставить Россию капитулировать силой западного оружия не были выполнены, поэтому Соединенные Штаты заявили, что «все кончено» и приказали завершить пересмотреть свою позицию.

Риттер напомнил о словах главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который просил предоставить стране 300 танков, 550 транспортных средств, 500 артиллерийских орудий и боеприпасы, чтобы военные могли продвинуться на 84 километра, выйти к Мелитополю и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Экс-разведчик подчеркнул, что украинской армии дали оружие, обучили их, а теперь они не могут добраться даже до первой линии обороны, не говоря о том, чтобы дойти до заявленного города.

«Поэтому контрнаступление завершено. США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята», — сказал разведчик, отметив, что провал контрнаступления вынудит Киев пересмотреть свои планы.

Ранее бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что после завершения специальной военной операции (СВО) Украина будет в плачевном положении. Он выразил мнение, что Киеву придется соблюдать нейтралитет, как и требовала российская сторона, также государству не стоит ожидать вступления в НАТО или возвращения потерянных территорий.

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    Марина Совина
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