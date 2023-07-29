Дипломат США Фриман: Украина выйдет из конфликта с РФ на невыгодных условиях

После завершения специальной военной операции (СВО) Украина будет в плачевном положении. Об этом заявляет бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouТube-каналу Neutrality Studies.

Он считает, что Киеву придется соблюдать нейтралитет, как и требовала российская сторона до начала СВО. Фриман добавил, что Украине не стоит ожидать вступления в НАТО или возвращения потерянных территорий.

«Она (Украина — прим. "Ленты. ру"), вероятно, потеряет выход к Черному морю. Страна выйдет из военного противостояния в худших кондициях, чем если бы она сразу заняла позицию нейтралитета», — говорит дипломат.

От США, которые не помешали проведению контрнаступления Вооруженных сил Украины, зависит, ждет ли республику судьба еще одной Сирии. Такое развитие событий ранее предрек колумнист Responsible Statecraft Дэниел Ларисон.