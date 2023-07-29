Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:50, 29 июля 2023Мир

Украине предрекли невыгодные условия выхода из конфликта с Россией

Дипломат США Фриман: Украина выйдет из конфликта с РФ на невыгодных условиях
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

После завершения специальной военной операции (СВО) Украина будет в плачевном положении. Об этом заявляет бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouТube-каналу Neutrality Studies.

Он считает, что Киеву придется соблюдать нейтралитет, как и требовала российская сторона до начала СВО. Фриман добавил, что Украине не стоит ожидать вступления в НАТО или возвращения потерянных территорий.

«Она (Украина — прим. "Ленты. ру"), вероятно, потеряет выход к Черному морю. Страна выйдет из военного противостояния в худших кондициях, чем если бы она сразу заняла позицию нейтралитета», — говорит дипломат.

От США, которые не помешали проведению контрнаступления Вооруженных сил Украины, зависит, ждет ли республику судьба еще одной Сирии. Такое развитие событий ранее предрек колумнист Responsible Statecraft Дэниел Ларисон.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Названы особенности используемых Украиной северокорейских ракет

    Задержание ФСБ фальшивомонетчика из Белгорода попало на видео

    Раскрыты подробности убийства женщины экс-супругом в Москве

    В Нацбанке Таджикистана заявили о работе системы «Юнистрим» только с рублями

    Раскрыты три популярные схемы онлайн-мошенничества в сезон отпусков

    В Венгрии сочли саммит Россия — Африка опровержением изоляции Москвы

    Помощник Кадырова провел беседу с авторами фейка об уничтожении батальона

    52-летняя Лера Кудрявцева опубликовала нюдсы из бассейна

    Украине предрекли невыгодные условия выхода из конфликта с Россией

    Захарова раскрыла число полученных Россией мирных инициатив по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости