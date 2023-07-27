RS: США нужно стремиться к прекращению огня на Украине до ее новых потерь

От США, которые не помешали проведению контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), зависит, ждет ли республику судьба еще одной Сирии. Такое развитие событий предрек колумнист Responsible Statecraft (RS) Дэниел Ларисон.

«Администрация Белого дома должна теперь активно стремиться к прекращению огня, чтобы помочь Киеву закрепить уже достигнутые успехи до того, как украинские силы понесут новые потери», — полагает он.

Ларисон выразил сожаление, что Вашингтон не использовал последние полгода, чтобы заложить основу для мирных переговоров. По его мнению, приступить к этому нужно сейчас.

Колумнист считает перемирие, остановившее боевые действия в Корее, образцом того, как можно завершить украинский кризис. При этом попытки Киева вернуть все потерянные территории могут привести к новой эскалации и истощению ВСУ, убежден он.

Ранее Ларисон заявлял, что считает опасным призыв США добиваться восстановления границ Украины 1991 года. По его мнению, подобная позиция может затянуть противостояние надолго.

