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21:00, 29 апреля 2023Мир

Резолюцию США о возвращении Украины к границам 1991 года сочли опасной

Responsible Statecraft: США должны поощрять Украину за согласие с потерей территорий

Фото: Robert Anasch / Unsplash

Предложенная американскими законодателями резолюция, которая призывает США добиваться восстановления границ Украины 1991 года и принять ее в НАТО после окончания конфликта, опасна и может надолго затянуть противостояние. Такое мнение высказал обозреватель и эксперт Дэниел Ларисон на сайте Responsible Statecraft.

«Резолюции, принятые на этой неделе, несомненно, вызовут дискуссию о масштабах политики и поддержки США в отношении Украины в преддверии ожидаемого контрнаступления Украины весной этого года. Более того, сигнал из Конгресса о том, что США полностью поддерживают возвращение Крыма и Донбасса, был бы именно тем, что хочет услышать украинское правительство, но это опасное послание, когда у Украины нет возможности достичь этих целей на местах», — счел специалист.

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По его мнению, постановка слишком амбициозных целей в качестве определения победы, скорее всего, ударит и по Вашингтону, и по Киеву. «Вместо того чтобы поддерживать военные цели, которые обещают затянуть конфликт, США должны поощрять Украину в том, чтобы она согласилась на возвращение к линиям, существовавшим до 2022 года», — допустил эксперт.

Ларисон отметил, что одобрение этих целей может приблизить США к прямому вмешательству как средству их достижения. «Существует также риск, что попытка вернуть Крым может спровоцировать российскую эскалацию, вплоть до применения ядерного оружия», — подчеркнул автор текста.

Ранее экс-спикер Конгресса США Ненси Пелоси заявила, что Конгресс будет поддерживать Киев даже после обновления состава палаты представителей. Она добавила, что поддержку Украине будут оказывать обе палаты и обе американские партии.

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Алиса Дмитриева
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