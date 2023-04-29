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19:42, 29 апреля 2023Мир

В США высказались о поддержке Украины после обновления состава Конгресса

Экс-спикер Конгресса США Пелоси: палата представителей будет и дальше поддерживать Киев

Фото: Nathan Howard / Reuters

Конгресс США будет поддерживать Киев даже после обновления состава палаты представителей. Об этом заявила экс-спикер Конгресса Ненси Пелоси в интервью агентству Associated Press (AP).

Пелоси добавила, что поддержку Украине будут оказывать обе палаты и обе американские партии.

«Я считаю, что мы будем продолжать поддерживать демократию до тех пор, пока нам это нужно… Пока это необходимо для победы», — высказалась она.

Также Пелоси сообщила, что мир стал свидетелем борьбы демократии и автократии, и одно из полей боя — Украина.

Ранее колумнист портала The Hill Брэд Дресс заявил, что республиканцы не будут поддерживать Украину или серьезно сократят поддержку Киева, если придут к власти в США. Он также привел данные исследования, показавшего, что 59 процентов жителей США все еще согласны с поддержкой Киева. Но отметил, что показатель этот с 2022 года снизился.

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Марк Леонов
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