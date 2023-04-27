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19:00, 27 апреля 2023Интернет и СМИ

Названы последствия смены власти в США для Украины

The Hill: республиканцы не будут поддерживать Украину в случае прихода к власти

Фото: Matthew TenBruggencate / Unsplash

Республиканцы не будут поддерживать Украину или серьезно сократят поддержку Киева, если придут к власти в США. Такое мнение в колонке для The Hill выразил журналист Брэд Дресс, который также назвал другие последствия смены руководства страны после предстоящих в 2024 году президентских выборов.

«С февраля 2022 года США предоставили Украине более 30 миллиардов долларов помощи. Хотя подавляющее большинство законодателей обеих партий поддержало пакеты поддержки Украины, появляются признаки усталости, поскольку боевые действия, как ожидается, продолжатся минимум до 2024 года», — написал Дресс.

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Он также привел данные исследования, показавшего, что 59 процентов жителей США все еще согласны с поддержкой Киева. Но отметил, что показатель этот с 2022 года снизился на несколько пунктов и все больше стал зависеть от партийной принадлежности респондентов. Например, гораздо меньший процент республиканцев поддерживают передачу оружия и боеприпасов Украине: 42 процента против 79 процентов среди демократов.

«Лидеры Республиканской партии в Конгрессе в основном сосредоточили свои опасения на том, не используется ли американское оружие не по назначению и не разворовывают ли его в Украине. Кроме того, они беспокоятся, что такая помощь ставит под угрозу военную готовность США в случае вторжения Китая на Тайвань», — полагает Дресс.

В качестве доказательства версии того, что республиканцы сократят поддержку Украины, он привел мнения двух главных партийных кандидатов на участие в президентской гонке. Экс-глава государства Дональд Трамп, по словам Дресса, поддержал идею скорейшего прекращения боевых действий. Его основной внутрипартийный конкурент — губернатор штата Флорида Рон Десантис — заявлял, что участие США в российско-украинском противостоянии не вызывает «достаточного интереса», после чего также настаивал на прекращении огня.

Ранее в США назвали причину переноса украинского контрнаступления. По мнению журналистов The Hill, опасения союзников из-за передачи Украине танков и систем ПВО помешали ей получить это оружие, а затем продолжить наступление.

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Олег Давыдов
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