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01:56, 1 августа 2023Мир

США оценили темпы контрнаступления ВСУ

В Белом доме заявили, что контрнаступление ВСУ идет медленными темпами
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет медленными темпами. Об этом сообщает ТАСС.

Кирби добавил, что украинские военные наталкиваются на укрепленные линии обороны. По его словам, им приходится преодолевать минные поля, «что тяжело само по себе». «А когда по тебе стреляют и наносят [артиллерийские] удары, что происходит каждый день, это превращается в кропотливый труд», — сказал он.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о завершении контрнаступления ВСУ из-за неудач на фронте. По его словам, обещания украинской стороны прорваться к Азовскому морю и заставить Россию капитулировать силой западного оружия не были выполнены, поэтому американский власти заявили, что «все кончено» и приказали пересмотреть свою позицию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в ходе контрнаступления украинские войска не смогли добиться успеха, в связи с чем Киев находится в трудной ситуации.

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    Марина Совина
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