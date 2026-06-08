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16:35, 8 июня 2026Путешествия

Турист поссорился с родителями на отдыхе в Японии, отправился в одиночный поход и не выжил

Bild: 20-летний турист не выжил в походе по горам Японии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Marek Piwnicki / Unsplash

20-летний турист отправился в одиночный поход по горам Японии и не выжил. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, 25 мая семья путешественников из США прилетела на отдых в Киото. 29 мая Джеймс Хиггинботэм поссорился с родителями из-за использования ChatGPT. Его мать Нэнси Хиггинботэм советовалась с ИИ, чтобы спланировать поездки в отпуске, и он воспротивился этому.

Молодой человек в одиночку отправился в пригород Ямасина, а вскоре после этого перестал выходить на связь. В результате поисков его тело обнаружили в горной местности рядом с Киото. Причины смерти Хиггинботэма не раскрываются. Проводится расследование.

Ранее туристка подхватила опасную для жизни инфекцию и впала в кому в Японии. В больнице установили, что жительница Австралии заболела менингитом и у нее развился септический шок.

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