Туристка подхватила опасную для жизни инфекцию и впала в кому в Японии

Daily Mail: Туристка заболела менингитом в Японии и впала в трехдневную кому

Туристка отправилась с возлюбленным на отдых в Японию, подхватила опасную для жизни инфекцию и впала в трехдневную кому. Об этом стало известно Daily Mail.

По данным источника, отпуск 24-летней австралийки Анны Галло в феврале 2026 года закончился в больничной палате. Перед вылетом домой девушка почувствовала себя плохо. «Я проснулась посреди ночи от сильной тряски во всем теле», — сказала Галло.

Путешественница приняла жаропонижающее средство, но позже ее начало рвать. При этом австралийцы решили не отменять рейс, подозревая пищевое отравление. Однако вскоре на теле женщины появились красные высыпания. В больнице установили, что туристка заболела менингитом, и у нее развился септический шок. Девушку ввели в медикаментозную кому. «Врачи сказали, что если бы мы подождали еще два часа, она бы не выжила», — добавил парень туристки Лиам Макдональд.

Выяснилось, что причиной острого заболевания стало отсутствие прививки от менингококковой инфекции штамма B, которую девушке должны были сделать в школьные годы. На данный момент Галло проходит реабилитацию в Австралии. «Если вы планируете путешествовать, обязательно заранее изучите информацию и сделайте прививки», — заключила пострадавшая.

