Сердце страдающей от кишечной инфекции туристки остановилось на борту самолета

The Sun: Отдохнувшая в Кабо-Верде туристка из Беркшира не пережила перелет домой

Туристка отправилась в Кабо-Верде, подхватила кишечную инфекцию во время отпуска и не пережила перелет домой. Об этом стало известно The Sun.

По данным источника, 71-летняя пенсионерка из Беркшира, Великобритания, стала восьмой британкой, чья жизнь оборвалась в 2024 году из-за заражения шигеллой. Семья отдохнувшей на островном государстве путешественницы недавно поделилась подробностями из ее личного дневника, где были описаны последние дни женщины.

Британка отмечала, что в ее гостиничном номере отсутствовала вода: она не могла принимать душ и смывать туалет. Вскоре у женщины появились симптомы желудочно-кишечного заболевания. Она страдала от обезвоживания и лихорадки — это сказалось на ее сердце, которое остановилось на борту самолета.

Уточняется, что кончины туристов после отдыха в Кабо-Верде фиксируются с 2022 года. В 2025 году за три месяца на островах констатировали смерти четырех отдыхающих. А в марте 2026 года 1,5 тысячи британцев обратились за юридической помощью после поездки в африканскую страну. Исследователи провели экспертизу 156 образцов воды со всех островов государства и обнаружили в них возбудителей шигеллеза.

Ранее стало известно, что турист заболел во время отдыха в отеле Кабо-Верде и не выжил. Супруга мужчины рассказала, что он подхватил инфекцию через два дня после начала отпуска стоимостью 6 тысяч фунтов стерлингов (около 650 тысяч рублей). Диарея, спазмы в животе и рвота сохранялись на протяжении всей поездки и не прошли по возвращении домой.