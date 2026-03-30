Мужчина заболел во время отдыха в пятизвездочном отеле Африки и не выжил

Британский турист заболел во время отдыха в пятизвездочном отеле Riu Palace Santa Maria на острове Сал в Кабо-Верде и не выжил. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

Уточняется, что 50-летний мужчина и его жена отправились в африканскую страну в августе 2025 года, однако подробности произошедшего стали известны только сейчас. Супруга британца рассказала, что он заболел через два дня после начала отпуска стоимостью 6 тысяч фунтов стерлингов (около 650 тысяч рублей). Диарея, спазмы в животе и рвота сохранялись на протяжении всей поездки и не прошли по возвращении домой.

В октябре состояние мужчины резко ухудшилось, и его пришлось госпитализировать. Через месяц британца не стало.

«Я бы сделала все, чтобы повернуть время вспять. Но я знаю, что ничто не сможет отменить то, что произошло, и наша семья уже никогда не будет прежней. Однако я бы не хотела, чтобы кто-либо еще пережил то же самое. Люди должны знать о проблемах, с которыми сталкиваются сотни отдыхающих на Кабо-Верде», — призналась журналистам жена туриста.

По данным издания, это уже седьмой летальный исход на курорте Кабо-Верде за последние три года. Местные власти подтвердили случаи заболевания и наличие бактерий шигеллы в поливной воде и свежих продуктах питания на островах Сал и Боа-Виста. После сообщений о предполагаемом гастроэнтерите у европейских туристов началось расследование.

