18:02, 30 марта 2026Путешествия

Мужчина заболел во время отдыха в пятизвездочном отеле Африки и не выжил

Британский турист заболел во время отдыха в отеле Кабо-Верде и не выжил
Алина Черненко

Фото: Stefan Rousseau / PA Images via Getty Images

Британский турист заболел во время отдыха в пятизвездочном отеле Riu Palace Santa Maria на острове Сал в Кабо-Верде и не выжил. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

Уточняется, что 50-летний мужчина и его жена отправились в африканскую страну в августе 2025 года, однако подробности произошедшего стали известны только сейчас. Супруга британца рассказала, что он заболел через два дня после начала отпуска стоимостью 6 тысяч фунтов стерлингов (около 650 тысяч рублей). Диарея, спазмы в животе и рвота сохранялись на протяжении всей поездки и не прошли по возвращении домой.

Материалы по теме:
Пожилая женщина поехала в отпуск и загадочно исчезла. Ее могли убить и расчленить ради колдовского ритуала
Пожилая женщина поехала в отпуск и загадочно исчезла. Ее могли убить и расчленить ради колдовского ритуала
17 февраля 2026
С семейной парой туристов жестоко расправились в «Логове Дьявола» на глазах у дочерей. Убийцей оказался школьный учитель
С семейной парой туристов жестоко расправились в «Логове Дьявола» на глазах у дочерей. Убийцей оказался школьный учитель
29 августа 2025

В октябре состояние мужчины резко ухудшилось, и его пришлось госпитализировать. Через месяц британца не стало.

«Я бы сделала все, чтобы повернуть время вспять. Но я знаю, что ничто не сможет отменить то, что произошло, и наша семья уже никогда не будет прежней. Однако я бы не хотела, чтобы кто-либо еще пережил то же самое. Люди должны знать о проблемах, с которыми сталкиваются сотни отдыхающих на Кабо-Верде», — призналась журналистам жена туриста.

По данным издания, это уже седьмой летальный исход на курорте Кабо-Верде за последние три года. Местные власти подтвердили случаи заболевания и наличие бактерий шигеллы в поливной воде и свежих продуктах питания на островах Сал и Боа-Виста. После сообщений о предполагаемом гастроэнтерите у европейских туристов началось расследование.

Ранее другой британский турист отправился с друзьями на отдых в эту страну Африки, был жестоко избит на улице и не выжил. Мужчину ударили стулом и начали бить кулаками и ногами, когда он упал на тротуар.

    Последние новости

    «Этот путь придется пройти». Зачем миллиардер Дерипаска призывает россиян «собраться» и работать шесть дней в неделю по 12 часов?

    В Москве выявили британского шпиона

    Страна НАТО купила рекордное количество российской стали

    Верховный суд запретил отбирать у нарушителей машины при одном условии

    Директор детского сада украла 243 миллиона рублей ради походов на реслинг

    Германия арестовала украинца по обвинению в шпионаже

    Мужчина заболел во время отдыха в пятизвездочном отеле Африки и не выжил

    Появились подробности о работе портов Ленобласти после атак ВСУ

    Избивавшая больше года малолетнюю дочь россиянка избежала тюрьмы

    Журналистка «Дождя» обвинила Собчак в зависти

    Все новости
