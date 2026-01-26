Европеец отправился с друзьями в Африку, был избит на улице и не выжил

Британский турист отправился с друзьями на отдых в Кабо-Верде, был жестоко избит на улице и не выжил. Об этом пишет портал GB News.

Уточняется, что чрезвычайное происшествие произошло в популярном туристическом месте на острове Сал 7 января, однако известно о нем стало только сейчас. По данным следователей, 25-летний Дин Тейлор вступил в конфликт с группой местных жителей рядом с пабом «Калема». Сначала африканцы ударили европейца стулом, а когда он упал на тротуар, начали бить его кулаками и ногами.

Отец британца Александр Тейлор рассказал, что семья испытывает душевную боль после трагедии. «Это было ужасно. Я бы никому не пожелал такого — даже своему злейшему врагу», — признался он.

Издание также сообщает, что семья Тейлора столкнулась с дополнительными трудностями из-за того, что его страховка не покрыла расходы на репатриацию. В итоге близким мужчины пришлось дополнительно заплатить более 8 тысяч фунтов стерлингов (около 818 тысяч рублей). Убитый горем отец призвал других британских туристов быть осторожными во время поездок в эту страну Африки и следить за своей безопасностью.

В декабре 2025 года голландский турист поехал на отдых в Египет, получил ножевые ранения в живот во время драки и не выжил. По словам очевидцев, он поспорил с местным жителем из-за женщин.