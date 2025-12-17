Реклама

19:27, 17 декабря 2025Путешествия

Турист пошел в бар с местными женщинами во время отдыха в Египте и получил ножом в живот

NL Times: Голландский турист получил ножевые ранения в баре Хургады и не выжил
Алина Черненко

Фото: Tamer A Soliman / Shutterstock / Fotodom

Голландский турист поехал на отдых в Египет, получил ножевые ранения в живот во время драки и не выжил. Об этом пишет портал NL Times.

31-летний европеец, имя которого не уточняется, пошел с местными женщинами в один из баров курорта Хургада. Компания разместилась на террасе. Внезапно другой посетитель заведения, египтянин, вступил с иностранцем в конфликт, который быстро перерос в драку. По словам очевидцев, мужчины поспорили из-за женщин.

Во время драки египтянин нанес голландцу травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшая на место полиция арестовала подозреваемого. Местные власти начали расследование инцидента.

Ранее в США бездомная женщина набросилась на туристку и многократно ударила ее ножом в туалете универмага. Женщина получила ранения в спину, плечо и руку.

