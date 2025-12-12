Реклама

Бездомная женщина многократно ударила ножом туристку в туалете США

Туристка получила ножевые ранения в спину, плечо и руку в универмаге Нью-Йорка
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Eugene Gologursky / Getty Images for Macy's

Бездомная женщина набросилась на туристку и многократно ударила ее ножом в США. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел 11 декабря в универмаге Macy's Herald Square. 38-летняя жительница Джурупа-Вэлли, штат Калифорния, приехала с мужем в Нью-Йорк за покупками. Она зашла в туалет на седьмом этаже магазина и там стала жертвой нападения. Путешественница получила множественные ножевые ранения в спину, плечо и руку. Ее доставили в больницу в стабильном состоянии.

Подозреваемой в совершении преступления оказалась 43-летняя женщина без определенного места жительства, она также имеет проблемы со здоровьем. На данный момент ей не предъявили обвинения, расследование происшествия продолжается.

Ранее зимняя куртка спасла туриста от ножевого ранения в США. Инцидент произошел в Нью-Йорке на Тайм-сквер.

