Путешествия
16:32, 9 декабря 2025Путешествия

Зимняя куртка спасла туриста от ножевого ранения в США

Мужчина с ножом набросился на двух отдыхающих в Нью-Йорке туристов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: ymgerman / Shutterstock / Fotodom  

Отдыхавший в США турист подвергся нападению со стороны местного жителя и избежал ножевого ранения благодаря зимней куртке. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел 8 декабря на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Мужчина с ножом набросился на двух туристов, которые ждали автобус на остановке. 44-летнюю женщину он ударил в лицо, отчего та упала на землю, а 47-летнего отдыхающего злоумышленник пронзил ножом. Однако теплая одежда спасла потерпевшему жизнь, он не получил ранений.

Полиция задержала преступника, им оказался 43-летний Роберт Керри, ему предъявлены обвинения в разбое и преследовании жертв. Причины нападения не раскрываются. Уточняется, что путешественники получили легкие травмы и не стали обращаться за медицинской помощью.

Ранее российский тревел-блогер побывал в США и описал страну фразой «безопасность, комфорт и контроль». Автор публикации отметил, что в Соединенных Штатах все продумано для комфорта и безопасности людей во время путешествий.

    Обсудить
