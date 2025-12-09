Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:46, 9 декабря 2025Путешествия

Россиянин побывал в США и описал страну фразой «безопасность, комфорт и контроль»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Thomas BLANCK / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер побывал в США и описал страну фразой «безопасность, комфорт и контроль». Наблюдениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, американцы редко путешествуют за границу, потому что у них на родине есть все необходимое — океан, горы, пустыни, национальные парки. «Когда живешь в маленькой стране — тебе хочется вырваться, увидеть "настоящую жизнь". А когда у тебя 50 штатов и каждый — как отдельная цивилизация, то тебе и хватает впечатлений», — объяснил россиянин.

Отдельно он отметил, что в США все продумано для комфорта и безопасности людей во время путешествий. Так, можно отправиться в путь по качественным дорогам, спать в чистых мотелях, завтракать вафлями с сиропом.

Ранее этот же тревел-блогер описал США при президенте Дональде Трампе словами «привет, инфляция». По его словам, в стране все подорожало из-за введения пошлин на импорт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    В России призвали по-новому рассчитывать МРОТ

    На Украине заявили об ужесточении условий мирного плана США по территориям

    Стало известно о желании французских наемников заехать в Херсон

    Названо число пострадавших после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    В МИД назвали одно условие продолжения переговоров с Украиной

    Израиль ударил по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

    Власти региона России объявили о разрушениях и пострадавших после атаки ВСУ

    Бастрыкин назвал попытки «прятать наворованное» бессмысленным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok