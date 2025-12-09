Россиянин побывал в США и описал страну фразой «безопасность, комфорт и контроль»

Российский тревел-блогер побывал в США и описал страну фразой «безопасность, комфорт и контроль». Наблюдениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, американцы редко путешествуют за границу, потому что у них на родине есть все необходимое — океан, горы, пустыни, национальные парки. «Когда живешь в маленькой стране — тебе хочется вырваться, увидеть "настоящую жизнь". А когда у тебя 50 штатов и каждый — как отдельная цивилизация, то тебе и хватает впечатлений», — объяснил россиянин.

Отдельно он отметил, что в США все продумано для комфорта и безопасности людей во время путешествий. Так, можно отправиться в путь по качественным дорогам, спать в чистых мотелях, завтракать вафлями с сиропом.

Ранее этот же тревел-блогер описал США при президенте Дональде Трампе словами «привет, инфляция». По его словам, в стране все подорожало из-за введения пошлин на импорт.