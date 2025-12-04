Тревел-блогер описал США при Трампе словами «привет, инфляция»

Российский тревел-блогер описал США при президенте Дональде Трампе словами «привет, инфляция». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что, во-первых, Трамп вернул политику по возвращению мексиканцев на родину. Она называется Remain in Mexico. «На юге Техаса даже шутят: "Если у тебя кожа смуглее, чем у Дональда, держи документы поближе". А за последние месяцы там заметно меньше новых мигрантов, зато больше военных машин и заборов», — написал блогер.

Кроме того, в стране все подорожало, отметил он. Это произошло из-за введения Трампом пошлин на импорт. По словам россиянина, помимо этого в США перестали продвигать инициативы, направленные на сохранение экологии и уменьшение климатического следа. Блогер отметил, что такие разговоры вызывают у местных смешок.

Также система государственного аппарата стала строже. «Власть теперь как старший брат. Над каждым агентством — надзор, над каждым чиновником — Трамп. Все централизовано, упрощено и под прямым контролем», — написал автор блога.

Российский путешественник обратил внимание, что простые американцы устали спорить о политике, и при этом у них все меньше веры в то, что «все будет хорошо». По его словам, в местных чувствуется напряжение. «Атмосфера — строже, холоднее, но живее. Америка сейчас похожа на страну, которая решила "взять себя в руки". Больше дисциплины, больше законов, меньше сюсюканья. Но вместе с тем — меньше легкости», — заключил он.

Ранее тревел-блогерша сравнила сложности жизни в США и на своей родине. По ее словам, в Америке люди могут быть бедными и уставшими, но они не чувствуют себя маленькими и несчастными.