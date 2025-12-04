Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:31, 4 декабря 2025Путешествия

Тревел-блогер описал США при Трампе словами «привет, инфляция»

Елизавета Гринберг (редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Российский тревел-блогер описал США при президенте Дональде Трампе словами «привет, инфляция». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что, во-первых, Трамп вернул политику по возвращению мексиканцев на родину. Она называется Remain in Mexico. «На юге Техаса даже шутят: "Если у тебя кожа смуглее, чем у Дональда, держи документы поближе". А за последние месяцы там заметно меньше новых мигрантов, зато больше военных машин и заборов», — написал блогер.

Материалы по теме:
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024
Виза в США в 2025 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2025 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
29 января 2025

Кроме того, в стране все подорожало, отметил он. Это произошло из-за введения Трампом пошлин на импорт. По словам россиянина, помимо этого в США перестали продвигать инициативы, направленные на сохранение экологии и уменьшение климатического следа. Блогер отметил, что такие разговоры вызывают у местных смешок.

Также система государственного аппарата стала строже. «Власть теперь как старший брат. Над каждым агентством — надзор, над каждым чиновником — Трамп. Все централизовано, упрощено и под прямым контролем», — написал автор блога.

Российский путешественник обратил внимание, что простые американцы устали спорить о политике, и при этом у них все меньше веры в то, что «все будет хорошо». По его словам, в местных чувствуется напряжение. «Атмосфера — строже, холоднее, но живее. Америка сейчас похожа на страну, которая решила "взять себя в руки". Больше дисциплины, больше законов, меньше сюсюканья. Но вместе с тем — меньше легкости», — заключил он.

Ранее тревел-блогерша сравнила сложности жизни в США и на своей родине. По ее словам, в Америке люди могут быть бедными и уставшими, но они не чувствуют себя маленькими и несчастными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет Москва — Пхукет подал сигнал бедствия из-за горящего двигателя. Борт с 412 пассажирами час кружил перед аварийной посадкой

    Однопартийцы Трампа из палаты представителей начали массово уходить в отставку

    Раскрыта цель поездки посланника Зеленского в США

    Губернатор российского региона рассказал о ночной атаке ВСУ

    В Италии усомнились в вопросе помощи Украине

    Сексуальная жизнь супругов разрушилась из-за «нестерпимой вони»

    Переспавшую с тысячей мужчин порнозвезду выгнали из ночного клуба за плохое поведение

    Предсказано будущее украинских беженцев в Европе

    В Госдуме предрекли катастрофические последствия в случае применения ракет против России

    В Турции уличили европейские страны в желании затянуть конфликт на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok