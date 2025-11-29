Россиянка описала жизнь в США фразой «не чувствуешь себя маленьким и несчастным»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и сравнила сложности жизни в этой стране и на своей родине. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в России люди вечно борются с системой, обстоятельствами и «с кем-то, кто наверху решит твою судьбу одним росчерком». Она добавила, что взрослые люди там легко могут оказаться в положении, в котором они вынуждены «просить, умолять, выкручиваться».

«А в Америке ты можешь быть бедным, начинающим, уставшим — но ты не чувствуешь себя маленьким и несчастным. Ты все равно остаешься человеком», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Ершова пояснила, что в США сложности не «съедают» человека изнутри и не заставляют бояться завтрашнего дня. «Здесь сложно, но свободно. Здесь сложно, но перспективно. А главное — здесь ты можешь жить свою жизнь, а не ту, которую тебе расписали с рождения», — заключила путешественница.

