Россиянка побывала в США и описала страну фразой «в Америке трава зеленее»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: TravelScape / Designed by freepik

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала страну фразой «в Америке трава зеленее». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, газоны в Соединенных Штатах действительно ярче, чем в России, потому что их «элементарно поливают». Она подчеркнула, что за ними следят ежедневно как за важными проектами и орошают два раза в день по расписанию. «Газон в Америке — это почти как член семьи. Его растят, стригут, спасают от жары, и, не дай бог, кто-то его оставит высохшим — соседи устроят тебе суд Линча за нарушение эстетики района», — сообщила Ершова.

Блогерша отметила, что многие россияне, приезжая в Америку, говорят, что воздух в этой стране намного чище, чем на родине. «Когда ты едешь между Монтаной и Вашингтоном, открываешь окно, и в тебя врывается не пыль, не химический коктейль, не выхлопы, а настоящий воздух, легкие впервые всерьез удивляются: "О, а так можно было?"», — добавила путешественница.

Россиянка рассказала, что в США бережно относятся к своим лесам. Поэтому в национальные парки американцы «идут как в храм», а правительство вкладывает в них деньги и следит за порядком: все места отдыха на природе оборудованы дорожками, бесплатными туалетами и кранами с питьевой водой. «Здесь лес — это ценность, а не стройматериал для нелегальных контор», — заключила туристка.

Ранее часто путешествующая россиянка Марина Ершова описала свою жизнь словами «самое сложное — это осуждение». По ее словам, многие люди не воспринимают блогера, рассказывающего о путешествиях, как человека с реальной работой.

