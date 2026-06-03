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Силовые структуры
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13:02, 3 июня 2026Силовые структуры

Оглашен приговор по делу о взрыве на занятии в российском техникуме

Суд Архангельска вынес приговор директору техникума за халатность, повлекшую взрыв газа
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Соломбальский районный суд Архангельска огласил приговор директору техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова за халатность, повлекшую взрыв газа на занятии, в результате которого пострадали студенты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда и прокуратуры.

Суд установил, что руководитель образовательного учреждения ненадлежащим образом исполнял должностные обязанности и допустил к занятиям неаттестованного преподавателя, разрешив ему использовать газовый резак и баллон с пропаном. В результате допущенной халатности 4 февраля 2025 года во время демонстрации работы газового резака из-за неисправности оборудования произошел взрыв. Разлетевшиеся фрагменты металла травмировали девять студентов и самого преподавателя. Двоим пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью.

При назначении наказания суд учел частичное признание вины, извинения потерпевшим, наличие детей на иждивении, состояние здоровья подсудимого. Он осужден на два года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования сроком на год.

Техникум обязан выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в общей сумме 1,6 миллиона рублей.

Ранее Северный флотский военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы Артемия Корюкова, устроившего резню в техникуме Архангельска.

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