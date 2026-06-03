В Молдавии назвали главное условие для урегулирования конфликта в Приднестровье

Игорь Додон: Прогресса по Приднестровью не будет до завершения конфликта на Украине

Разрешения замороженного конфликта в непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом заявил РИА Новости бывший президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, главной причиной тому является продолжающийся конфликт на Украине. До его окончания, полагает политик, «никакого прогресса по урегулированию не будет».

Он также указал, что в последние месяцы Кишинев активизировал экономическое давление на Тирасполь, однако заверил: «Взять шантажом регион не получится».

Ранее Додон заявил, что Молдавия и Россия переживают самый сложный этап в отношениях за последние 35 лет. Причиной этому он назвал приход к власти проевропейской партии «Действие и солидарность».