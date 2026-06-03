ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:02, 3 июня 2026Бывший СССР

В Молдавии назвали главное условие для урегулирования конфликта в Приднестровье

Игорь Додон: Прогресса по Приднестровью не будет до завершения конфликта на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Разрешения замороженного конфликта в непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом заявил РИА Новости бывший президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, главной причиной тому является продолжающийся конфликт на Украине. До его окончания, полагает политик, «никакого прогресса по урегулированию не будет».

Он также указал, что в последние месяцы Кишинев активизировал экономическое давление на Тирасполь, однако заверил: «Взять шантажом регион не получится».

Ранее Додон заявил, что Молдавия и Россия переживают самый сложный этап в отношениях за последние 35 лет. Причиной этому он назвал приход к власти проевропейской партии «Действие и солидарность».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков прокомментировал атаку на Петербург

    Изрубивший бывшую жену и ее нового ухажера россиянин выслушал приговор

    Белорусский министр обороны заявил об угрозе конфликта против Белоруссии и России

    В Подмосковье задержали обещавших вернуть участника СВО из плена аферистов

    Назван самый популярный среди россиян вид квартир

    Раскрыта цель смертельного удара ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР

    Минфин России удвоит закупки валюты

    Раскрыто число удаленных с ЕГЭ российских школьников

    Влияние санкций на защиту от БПЛА оценили

    Монсон рассказал о подготовке к бою с Емельяненко по правилам бокса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok