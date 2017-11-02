Американских неонацистов решили уязвить толстовками

Нью-йоркский бренд Noah совместно с маркой Union выпустили лимитированную коллекцию, в которую вошли толстовка-худи, футболка и шапка с антинацистскими принтами и нашивками, сообщает Highsnobiety.

Предметы одежды выполнены в черном цвете, на них изображены логотип Noah, набранный белым шрифтом, и стилизованная красная стрела — символ организации Anti-Natzi League.

Noah — бренд мужской одежды в уличном стиле, основан в Нью-Йорке Брендоном Бабензиеном (Brendon Babenzien). Дизайн коллекций навеян стилистикой субкультур (музыкальной, серферской, скейтерской). Также выпускает классическую одежду в современной интерпретации.

Anti-Natzi League — организация, созданная в 1977 году Социалистической рабочей партией (Socialist Workers Party) при поддержке профсоюзов в Великобритании. Активно действовала в 1970-1980-е годы. Ее участники боролись с проявлениями фашизма, нацизма и расизма. В 2004 году организация объединилась с Национальной ассамблеей противодействия расизму (National Assembly Against Racism), в результате образован Союз противодействия фашизму (Unite Against Fascism).