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Разоблачен роман невесты принца Гарри и звезды гей-порно

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Принц Гарри и Меган Маркл

Издание The Sun опубликовало список мужчин, с которыми актриса Меган Маркл встречалась до знакомства с британским принцем Гарри.

По утверждению источника The Sun, будущая невеста принца никогда не оставалась одна дольше, чем на два–три месяца. В 1999 году она перебралась в Чикаго, чтобы изучать в университете международные отношения и театр, и сразу же завела отношения со звездой местной баскетбольной команды Стивом Лепором (Steve Lepore). Через пять месяцев он переехал в другой штат, и им пришлось расстаться.

Затем Маркл девять месяцев встречалась со студентом из обеспеченной семьи, родственники которого были дипломатами. Он бросил ее, когда она на несколько месяцев уехала в Аргентину для практики в посольстве США. В Буэнос-Айресе она ходила на свидания с аргентинским магнатом, имя которого The Sun не называет.

В 2003-м Маркл познакомилась с Шоном Закеном, который учился в том же университете и, как и она, подумывал о карьере в Голливуде. Они разошлись, когда выяснилось, что он не готов к серьезным долговременным отношениям, на которые рассчитывала Маркл. Самым большим актерским достижением Закена стала эпизодическая роль официанта в «Сексе в большом городе». Кроме того, он писал сценарии для нескольких малоизвестных сериалов.

В том же году последовал роман с начинающим актером Бреттом Райлендом, который продолжался пять месяцев. Как и Закену, Райленду не удалось стать знаменитым. The Sun утверждает, что впоследствии он писал сценарии для сериала «Две девицы на мели (2 Broke Girls), однако на странице сериала в IMDB его имя не упоминается. Теперь он работает SMM-менеджером.

Через год Маркл участвовала в одной из серий ситкома Cuts. На съемочной площадке она встретила актера Саймона Рекса, который снимался в нескольких частях «Очень страшного кино», а в молодости был порнозвездой. По его утверждению, в 1997 году он завоевал профессиональную награду в номинации «Лучшая соло-роль в гей-порно». Маркл и Рекс сходили на свидание, но развития эта связь не получила.

С 2004 года Маркл встречалась с кинорежиссером и продюсером Тревором Энгельсоном. Через семь лет они поженились, однако брак оказался недолгим. Они расстались в мае 2013 года и в августе того же года официально оформили развод.

Осенью 2016 года стало известно о романе Маркл, исполнявшей одну из главных ролей в популярном сериале «Форс-мажоры» (Suits), и принца Гарри. В ноябре 2017 года они обручились. Свадьба назначена на 19 мая 2018 года.

В марте сообщалось, что хакеры Celeb Jihad, специализирующиеся на публикации интимных фото звезд, выложили на своем сайте видео, в котором Меган Маркл появляется перед камерой топлес.

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