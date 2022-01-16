Принц Гарри решил вернуть себе полицейскую охрану через суд

Британский принц Гарри угрожает судебным иском против правительства Великобритании, требуя вернуть ему защиту полиции. Об этом пишет Daily Mail.

Издание выяснило, что он отказывается приезжать с визитами на родину, указывая на угрозу своей безопасности. Постоянно проживающий в США Гарри объясняет, что вынужден пользоваться услугами местной частной охранной фирмы, однако ее сотрудники не имеют надлежащей юрисдикции за границей или доступа к разведывательной информации Великобритании, которая необходима для обеспечения безопасности семьи Сассекс.

В связи с этим адвокаты принца составили письмо в министерство внутренних дел Британии, в котором потребовали обеспечить Гарри на время посещений страны государственную охрану, пригрозив судебным процессом. При этом принц обещает оплачивать все расходы из своего кармана. Отмечается, что это может оказаться первым в истории иском от члена королевской семьи против правительства Ее Величества.

Угрозы Гарри стали для королевы Елизаветы II еще одной головной болью всего через несколько дней после того, как она лишила принца Эндрю королевского покровительства и военных званий после предъявленных США обвинений в изнасиловании американки Вирджинией Джуффре, когда той было 17 лет. Принц, который отрицает обвинения, теперь должен предстать перед судом как обычный гражданин.

С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

