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Принц Гарри решил вернуть себе полицейскую охрану через суд

Daily Mail: принц Гарри впервые в истории может засудить правительство королевы

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Британский принц Гарри угрожает судебным иском против правительства Великобритании, требуя вернуть ему защиту полиции. Об этом пишет Daily Mail.

Издание выяснило, что он отказывается приезжать с визитами на родину, указывая на угрозу своей безопасности. Постоянно проживающий в США Гарри объясняет, что вынужден пользоваться услугами местной частной охранной фирмы, однако ее сотрудники не имеют надлежащей юрисдикции за границей или доступа к разведывательной информации Великобритании, которая необходима для обеспечения безопасности семьи Сассекс.

В связи с этим адвокаты принца составили письмо в министерство внутренних дел Британии, в котором потребовали обеспечить Гарри на время посещений страны государственную охрану, пригрозив судебным процессом. При этом принц обещает оплачивать все расходы из своего кармана. Отмечается, что это может оказаться первым в истории иском от члена королевской семьи против правительства Ее Величества.

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Угрозы Гарри стали для королевы Елизаветы II еще одной головной болью всего через несколько дней после того, как она лишила принца Эндрю королевского покровительства и военных званий после предъявленных США обвинений в изнасиловании американки Вирджинией Джуффре, когда той было 17 лет. Принц, который отрицает обвинения, теперь должен предстать перед судом как обычный гражданин.

С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Марина Совина
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