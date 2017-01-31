Юнкер посчитал отмену антироссийских санкций преждевременным шагом

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что время для отмены антироссийских санкций еще не пришло. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым, сообщает New Europe.

«Мы затрагивали отношения между Европейским Союзом и Россией в ходе переговоров. Я не думаю, что между президентом [Болгарии] и Комиссией существуют серьезные расхождения, когда речь идет о санкциях против России. Мы приняли наши решения, эти решения справедливы, и когда нам будет нужно вернуться к обсуждению этого вопроса, мы так и сделаем. Но это время пока не наступило», — заявил Юнкер.

Как пишет в свою очередь The Sofia Globe, накануне своего визита в Брюссель болгарский лидер заявил, что не видит пользы от антироссийских санкций, в то время как потери от них очевидны. «Я боюсь, что новая администрация США будет восстанавливать диалог с Россией, и ЕС останется заложником войны санкций», — предположил Радев.

Радев вступил в должность президента Болгарии 22 января 2017 года. Несмотря на то что политические противники неоднократно обвиняли его в пророссийской ориентации, сам Радев уже заявил, что не симпатизирует Москве и будет последовательно выступать за пронатовский и проевропейский курс.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Санкции затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Их отмена увязывается с выполнением минских соглашений по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Договоренности, в частности, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине.