Минфин США назвал причины снятия ряда ограничений на взаимодействие с ФСБ

США решили снять ряд ограничений на взаимодействие с ФСБ из-за «прямых жалоб» американских компаний, которым эти меры мешали экспортировать в Россию продукцию «наподобие мобильных телефонов или планшетов», а также «потребительского и не секретного программного обеспечения с низким уровнем шифрования». Об этом, как передает ТАСС, на брифинге сообщила высокопоставленная сотрудница Минфина США.

По ее словам, шаг сделал возможным уплату американскими компаниями определенных сборов, без которых невозможен экспорт в Россию этой техникоемкой продукции. Платить такие сборы в России положено ФСБ, а в отношении нее 29 декабря 2016 года были введены санкции уходящим президентом Бараком Обамой.

«Буквально со следующего дня, 30 декабря, к нам начали поступать жалобы от американских компаний и других бизнесменов-экспортеров, — пояснила сотрудница Минфина. — Выяснилось, что при поставках в Россию такой продукции, как мобильные телефоны и планшеты, без контактов с ФСБ не обойтись. Мы со своей стороны запретили все такие контакты и тем самым непреднамеренно повредили экспорту, который под санкции изначально не попадал».

После консультаций было принято решение, о котором объявили в четверг, 2 февраля. Оформлено оно было не политически, а технически — в виде «генеральной лицензии», разрешающей платить ФСБ сборы в размере до 5 тысяч долларов в год на одну компанию-поставщика.

Ранее сообщалось, что США позволили осуществлять ряд взаимодействий с ФСБ. Отныне разрешено «запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения», выданные ведомством на «продукты информационных технологий», при условии, что общая стоимость оплаты не превысит 5 тысяч долларов в год. Вместе с тем экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в Крым запрещена.

2 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объяснил, что США не ослабили ограничительные меры в адрес Москвы, а лишь уточнили их действие. «Это обычный порядок действий Минфина, который довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций, — подчеркнул он.

То же самое заявил и президент США Дональд Трамп. «Я ничего не смягчал», — ответил он на вопрос журналиста об уточнении режима санкций в отношении ФСБ.