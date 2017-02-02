США смягчили санкции против ФСБ России

Американские власти смягчили ограничительные меры, принятые в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в связи c обвинениями в причастности к хакерским атакам на американские серверы. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США .

Теперь разрешается «запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения», выданные ФСБ России на «продукты информационных технологий». При этом общая стоимость оплаты не должна превышать 5 тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.

При этом запрещается экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в Крым.

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Ограничения были введены 29 декабря прошлого года администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. Под них также попало руководство Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России: глава ГРУ Игорь Коробов и другие высокопоставленные сотрудники спецслужбы — Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Дональду Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.