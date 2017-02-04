Белый дом прокомментировал высказывание постпреда США при ООН о Крыме

Заявление постпреда Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли о принадлежности Крыма Украине отражает позицию администрации президента США по этому вопросу. Такое заявление сделал в пятницу, 3 февраля, в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Полагаю, посол Хейли очень ясно выразила нашу озабоченность по поводу российской оккупации Крыма. Думаю, она высказалась очень убедительно и определенно по этому вопросу», — заявил представитель Белого дома.

Материалы по теме «Украина должна быть поставлена на место» Российские политики о причинах нового обострения в Донбассе

2 февраля, выступая на заседании Совета безопасности ООН впервые в статусе постоянного представителя Соединенных Штатов при всемирной организации, Хейли заявила, что ограничительные меры с России могут быть сняты только в случае возвращения Крыма Украине.

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, комментируя высказывание своей американской коллеги, процитировал американскую конституцию. «Нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ". Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме», — сказал российский дипломат.

Крым присоединился к России после того, как в марте 2014 года состоялся референдум, на котором подавляющее большинство его участников поддержали вхождение полуострова в состав РФ. Москва подчеркивает, что процедура соответствовала нормам международного права, однако Киев отказывается признать результаты голосования. Российские власти не раз называли вопрос о принадлежности полуострова закрытым.