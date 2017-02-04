Чуркин договорился о сотрудничестве с новым постпредом США при ООН

Постоянные представители России и США при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин и Никки Хейли договорились о взаимодействии в рамках ООН. Об этом сообщает в пятницу, 3 февраля, российская миссия при всемирной организации.

«Российский постпред принял Никки Хейли в своей резиденции. С обеих сторон было выражено намерение тесно взаимодействовать в ООН в соответствии с настроем своих столиц», — говорится в сообщении.

2 февраля, выступая на заседании Совета безопасности ООН впервые в статусе постоянного представителя Соединенных Штатов при всемирной организации, Хейли заявила, что ограничительные меры с России могут быть сняты только в случае возвращения Крыма Украине.

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, комментируя высказывание своей американской коллеги, процитировал конституцию США. «Нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ". Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме», — сказал российский дипломат.

При этом Чуркин пожелал успехов Хейли, отметив важность ее работы в рамках Совбеза ООН. Та, в свою очередь, выразила сожаление в связи с тем, что в ходе первого выступления ей приходится осуждать «агрессивные действия» России.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил, что заявление Хейли по Крыму полностью соответствует позиции администрации президента США Дональда Трампа. «Думаю, она высказалась очень убедительно и определенно по этому вопросу», — отметил он.