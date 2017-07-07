На открытии «Нашествия» споет Бутусов с детским хором

Музыкальный фестиваль «Нашествие» откроется выступлением Вячеслава Бутусова. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

«С детским хором имени Александрова мы исполним, в том числе, и пару песен из репертуара группы "Наутилус Помпилиус". И программа, которую мы приготовили от своего коллектива — она тоже основана на песнях группы "Наутилус Помпилиус"», — рассказал музыкант.

«Потому что сейчас в основном мы заняты подготовкой к праздничным концертам. И весь материал, который мы не записываем для нового альбома, мы играем в составе этой программы», — пояснил Бутусов.

«Нашествие-2017» пройдет на поле Большого Завидова в Тверской области с 7 по 9 июля. В программе заявлены такие артисты, как «Пилот», «Кукрыниксы», «Сплин» и «Кипелов». Хедлайнерами фестиваля станут Гарик Сукачев и «Бригада С». Помимо концертов, в программу мероприятия выключено выступление пилотажной группы «Витязи».

«Нашествие» — один из крупнейших российских музыкальных фестивалей, проводимых под открытым небом. Впервые прошел в 1999 году.