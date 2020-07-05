Звезда «Папиных дочек» попала в больницу

Российский актер Михаил Казаков, звезда «Папиных дочек», попал в больницу. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Исполнивший в сериале роль Ильи Полежайкина актер опубликовал фото с больничной койки. На снимке можно увидеть опухшие и перевязанные бинтами ноги Казакова, подвешенные на специальную железную конструкцию. Под ногами при этом можно увидеть кровь.

«Добро пожаловать в мой новый мир», — написал Казаков. Подписчики начали интересоваться, что случилось с артистом, а также желать ему скорейшего выздоровления. Он так и не пояснил, по какой причине оказался в больнице.

32-летний Казаков известен не только по «Папиным дочкам», но и по другим фильмам и сериалам. Он появлялся в таких проектах, как «Стройбатя», «Каникулы Президента», «Берега», «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы», «Побег», «Демон полдня» и «День денег». Кроме того, он снимался в «Ералаше» и в комедийном скетч-шоу «6 кадров».

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