Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые рассказали о своем романе

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова и хореограф Илья Авербух впервые рассказали о своем романе. Они стали гостями шоу «Вечерний Ургант», запись которого опубликована на YouTube.

В ходе программы бывший фигурист признался, что для него стало сюрпризом увлечение возлюбленной мотокроссом. Во время карантина он решил ее впечатлить и прокатить на квадроцикле.

«Я посадил ее сзади, мы несемся, все хорошо, заезжаем в лес, там одноколейка. Я думаю: "Надо ехать вперед, хотя впереди лужа, но я же не должен останавливаться, я же мужчина"», — вспомнил Авербух. По его словам, в итоге квадроцикл застрял, из-за чего актрисе пришлось его толкать.

Арзамасова похвалила хореографа за хозяйственность. «Он все может делать по дому. У него удивительный талант все облагораживать», — отметила артистка. Кроме того, она рассказала, что однажды Авербух нашел ее сбежавшую собаку.

Хореограф заявил, что они с Арзамасовой не хотели афишировать свои отношения, однако ради шоу «Вечерний Ургант» решили сделать исключение. «Поэтому, вот мы здесь, вот мы вместе, и вот мы счастливы», — сказал он.

7 июля стало известно, что 25-летняя Арзамасова начала встречаться с 46-летним Авербухом. Актриса подтвердила эту информацию, отказавшись раскрыть подробности отношений.