Культура
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Курс рубля рухнул
В московском метро начали проводить масочные рейды 
Американский посол в Корее сбрил оскорбительные для корейцев усы
В Москве началась реконструкция легендарного стадиона
Раскрыта линия защиты Ефремова в суде
Гузеева опровергла слухи о появлении на «Доме-2» фразой о мыле
Кличко на костылях пригрозил «накостылять» чиновникам
Врач с тату на все тело дала отпор осудившим ее за фото в бикини коллегам
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Новости партнеров

25-летняя звезда «Папиных дочек» показала дорогое кольцо от Авербуха

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: @liza_arzamasova
Усачи и дискотеки
Секс без перерыва, эротика Алибасова и панки: кто развлекал россиян в эру первого бизнеса и бандитов

Актриса Елизавета Арзамасова показала дорогое кольцо от хореографа и бывшего фигуриста Ильи Авербуха. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

25-летняя звезда «Папиных дочек» продемонстрировала подарок во время эфира в Instagram. Дизайнер украшений Влад Торхов отметил, что такое помолвочное бриллиантовое кольцо может стоить от 600 до 800 тысяч рублей. Если оно брендовое, то стоимость может достигать 1,3 миллиона рублей.

Отмечается, что Авербух и Арзамасова уже живут вместе. В видео артистки часто мелькает загородный дом хореографа.

7 июля стало известно, что 25-летняя Арзамасова начала встречаться с 46-летним Авербухом. Актриса подтвердила эту информацию, отказавшись раскрыть подробности отношений. Позднее она призналась, что читает комментарии подписчиков. Артистку удивило, что люди полезли к ней с советами и рекомендациями по поводу личной жизни, а также выразили возмущение из-за ее романа.

Елизавета Арзамасова известна по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Она также снялась в фильмах «Любовницы», «Напарник» и «Корпоратив» и в сериалах «Братья Карамазовы», «Достоевский», «Екатерина. Взлет» и «Место под солнцем».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Свадьбе быть!»: 25-летняя Лиза Арзамасова похвасталась кольцом за 600 тысяч рублей
Бывшая жена Авербуха отреагировала на его роман со звездой «Папиных дочек»
25-летнюю звезду «Папиных дочек» возмутила реакция фанатов на роман с Авербухом
Возлюбленный звезды «Папиных дочек» оказался на 21 год старше ее
Другие материалы рубрики
Культура00:0124 июля

«Убитую девушку я нашел в гостиной»

Семья порноактрисы, беспамятство алкоголика и кровавая «Ирония судьбы»: главные детективы лета
12:29Сегодня

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

11:47Сегодня

Минкульт обязал библиотеки хранить книги «18+» в отдельном помещении

11:37Сегодня

В Okko состоялась премьера screenlife-сериала «Взаперти»

Культура00:0225 июля

Вакханалии всех стран

Тотальная слежка, наркотики по принуждению и регулярные оргии: сериал «Дивный новый мир»
10:20Сегодня

Заслуженную артистку России обокрали во время операции в элитной больнице

09:30Сегодня

Звезда «Игры престолов» родила первенца

07:25Сегодня

Российский мультфильм вошел в топ-5 самых любимых детских брендов в мире

Культура20:0120 июля

Сладкие мальчики, рейвы и полная свобода

Как развлекались россияне, когда рухнул СССР
02:45Сегодня

Пригожин ужаснулся уходу Тимати из Black Star

22:3327 июля

Netflix анонсировал приквел «Ведьмака»

20:4827 июля

Конфликт Шарлиз Терон и Тома Харди мешал съемкам «Безумного Макса»

Россия
В Госдуме раскритиковали приказ Минкульта выдавать книги детям по возрасту
«Тела людей не горели, а распухали от температуры»
10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса
Составлен рейтинг самых популярных имен за июнь в Москве
«В СССР люди взрослели рано»
Молодость в России хотят официально продлить до 35 лет. Зачем это нужно власти и людям?
Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве
Все материалы
Мир
В ООН рассказали о связи между коронавирусом и загрязнением воздуха
В защитных масках увидели угрозу для экологии
Их дело ультраправое
В Германии становится все больше неонацистов. Как они проникают в спецназ и полицию
В России рассказали об отношении Германии к санкциям против «Северного потока-2»
«Для нас это как возвращение Крыма»
Как прошел первый за 86 лет намаз в соборе Святой Софии и что он значит для мусульман
В США началось массовое тестирование вакцины от коронавируса
Британия опубликовала доклад о вмешательстве России
В чем иностранные спецслужбы снова обвиняют Москву?
Все материалы
Бывший СССР
Соперник Лукашенко бежал от преследований в Россию
Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться
Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе
На Украине бизнесмена расстреляли на глазах у семилетнего сына
Андрей ЕрмакУкраинский связной
О руководителе офиса президента Украины и его долгах
Ереван назвал спланированной провокацией драки армян с азербайджанцами в Москве
«Вы взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу»
Как Лукашенко пытался занять Кремль и почему во всех бедах сейчас винит Россию
Таджикистан призвал Китай бороться с «провокационными» статьями о границе
Все материалы
Экономика
В России задумали «приземлить» зарубежные компании в стране
Российские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов
Власти России ответили на сообщения о заморозке пенсий
Пошли в обход
Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?
В России собрались открыть магазины без кассиров
Основатель компании Nginx Игорь Сысоев Rambler v.s. Nginx
Что стоит за корпоративным спором
Все материалы
Силовые структуры
Михаил Попков«Мне есть о чем рассказать»
Самый страшный маньяк России признался в новых убийствах. По числу жертв он дважды обошел Чикатило
Все материалы
Наука и техника
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
В России создали сериал о климатической катастрофе
Стервятники Гитлера
Боевые будни и развлечения летчиков Люфтваффе: редкие кадры времен Второй мировой войны
Названа дата анонса iPhone 12
Конец войны
Каким получился последний эксклюзив PlayStation 4: Ghost of Tsushima
На Украине заявили о воюющей против России природе
Кровавая жатва
Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
Все материалы
Спорт
Фигурист объяснил слова партнерши о необходимости привести Крым в порядок
Дьявольский квартет
Триумф «Манчестер Юнайтед», драма «Лестера» и спасение «Астон Виллы» — главные итоги тура АПЛ
Российский боец MMA рассказал о выпивавшем до боя с Иcмаиловым Емельяненко
Майк Тайсон«Исход будет один — скорая помощь»
54-летний Тайсон возвращается на ринг. Он покажет мощь в бою против Роя Джонса
Нурмагомедов вернулся к тренировкам после смерти отца
Последний бой
Кто попадет в Лигу чемпионов, какие команды покинут АПЛ — главные интриги заключительного тура
Тренер киевского «Динамо» уволится через четыре дня после назначения
Все материалы
Культура
Канье Уэст заявил об убийстве Майкла Джексона
Христос и Антихрист
Хороший, плохой, злой: Уиллему Дефо — 65 лет
Актер сериала «Достоевский» умер в 34 года
Сладкие мальчики, рейвы и полная свобода
Как развлекались россияне, когда рухнул СССР
Канье Уэст спросил совета у фанатов по поводу предвыборной гонки
«Пришло время зарабатывать»
 
«Они называли недоношенных детей хиляками»
Как врачи научились спасать от смерти миллионы младенцев и навсегда изменили медицину
Все материалы
Интернет и СМИ
Ксения Бородина пожаловалась на недовольных туристами крымчан
Блогер провел расследование и попал в полицию
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Познер назвал причину проблем с венами
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Ивлеева раскрыла секрет успешного похудения
«Я знал, что меня подставили»
Российского блогера избила толпа чеченцев. Кто он и почему в конфликт пришлось вмешаться Кадырову?
Все материалы
Ценности
В соцсетях показали самые безвкусные вещи брендов и подняли их на смех
Халифа ибн Заид Аль Нахайян«Он не помнит, сколько у него особняков»
Как живет самый богатый президент в мире
Актриса нанесла автозагар перед сном и испугалась своей внешности утром
Показаны изменения эталона ягодиц в каждое десятилетие XX века
Линдон Джонсон целует секретаршу Глинн Стегалл«Деревенщина с повадками турецкого султана»
Лошади, охота и гаремы из секретарш: роскошная жизнь самого вульгарного президента США
Невеста заставила подруг покупать роскошные платья на свадьбу и была обругана
Все материалы
Путешествия
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Все материалы
Из жизни
Женщина выжила после остановки сердца на три дня
Змеелов поймал питона длиной более пяти метров
Рыбаки случайно поймали огромную рыбу весом 800 килограммов
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Названа максимально допустимая порция арбуза в день
Винченцо Пипино«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?»
Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
Все материалы
Tesla теперь можно взять на тест-драйв в России
Первое знакомство с новым Volkswagen Polo
Новая внешность, новая электроника, старые моторы... и другие подробности про новый Polo
У Mercedes-Benz появится семейный T-Class
Ferrari для дачи
Шутинг-брейки на базе суперкаров из Маранелло
Объявлены рублёвые цены на самый мощный Mercedes-AMG GLB
Пройдёт везде: «Витязь» ДТ-30
На что способен лучший вездеход мира размером с дом и ценой 16 млн рублей? Видео
Toyota готовит две новинки для России
Все материалы
Дом
Москвичка из мести подожгла квартиру соседей
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
Мэра российского города наказали за свалки
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
В европейское жилье расхотели вкладывать деньги
Россияне массово закупились «золотыми паспортами»
Ломать и строить
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы