Бывшая жена Авербуха отреагировала на его роман со звездой «Папиных дочек»

Бывшая российская фигуристка Ирина Лобачева, состоявшая в браке с Ильей Авербухом, отреагировала на роман хореографа со звездой сериала «Папины дочки» актрисой Елизаветой Арзамасовой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Спортсменка посчитала главным секретом привлекательности бывшего мужа для артистки его финансовую состоятельность. Лобачева также рассказала, что общалась с их общим с Авербухом сыном, попросив того быть осторожным с новой избранницей отца.

«Скажи ему, пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останется только моя квартира, моя дача и моя машина!» — с такими словами обратилась фигуристка обратилась к сыну.

7 июля Арзамасова рассказала, что начала встречаться с Авербухом. Кроме того, были опубликованы снимки актрисы, держащейся за руки с возлюбленным на веранде на берегу водоема.

Авербух в паре с Лобачевой выиграл чемпионаты мира и Европы, а также серебро Олимпийских игр. Хореограф был женат на спортсменке с 1995-го по 2007-й. У пары есть сын Мартин, который живет с отцом.