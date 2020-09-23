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Звезда «Папиных дочек» объяснила отказ говорить о романе с Авербухом

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Елизавета Арзамасова
Елизавета Арзамасова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Папины дочки», актриса Елизавета Арзамасова объяснила отказ говорить о романе с хореографом Ильей Авербухом. Ее слова приводит «7Дней.ру».

«Для того чтобы рассказывать личное, нужно, чтобы появилось желание. Когда оно появится, я обязательно с вами поделюсь. Или мы поделимся», — заверила Арзамасова. Актриса подчеркнула, что в личной жизни у нее все хорошо, и «этим летом она счастлива».

15 июля бывшая жена Авербуха Ирина Лобачева отреагировала на его отношения с актрисой. Она посчитала финансовую состоятельность главным секретом привлекательности хореографа.

Арзамасова рассказала, что начала встречаться с Авербухом, 7 июля. Были также опубликованы снимки, на которых они держатся за руки, стоя на веранде на берегу водоема.

Елизавета Арзамасова известна по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Она также снялась в фильмах «Любовницы» и «Напарник» и в сериалах «Братья Карамазовы», «Достоевский», «Екатерина. Взлет» и «Место под солнцем».

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